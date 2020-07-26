Son Dakika: Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı yatacağı tarih belli oldu! | Video
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Türkiye’de milyonlarca emekli emekli maaşşarı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre, memur ve emekli maaşlarına artış geldi. Yapılan açıklamaya göre ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği duyuruldu. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? İşte detaylar