SON DAKİKA: EYT yasası teklifi Meclis'e geldi! EYT düzenlemesinde süre sınırı olacak mı, kısmi emeklilik hakkı var mı? | Video

EYT son dakika haberleri...Ocak ayı sonu yaklaşırken, 'EYT ne zaman çıkacak, EYT Meclis'e geldi' mi sorusu gündemdeki sıcaklığını artırmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'nin bu hafta Meclis'e geleceğini açıklamıştı. Yaklaşık 5 milyon EYT'linin merakla beklediği haber geldi. EYT kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaya sunuldu. Peki EYT emeklilik şartları ne olacak? EYT yasası süreci nasıl işleyecek? Staj ve çıraklık EYT kapsamına girecek mi? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? İşte ilk bilgilerle beraber EYT'de son durum...