Video Ekonomi SON DAKİKA! EYT'de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video
SON DAKİKA! EYT'de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video

SON DAKİKA! EYT'de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video

01.12.2022 | 15:39

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu ve asgari ücret Aralık ayıyla beraber giderek gündemdeki sıcaklığını artırıyor. Asgari ücret maratonu başladı. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon, asgari ücret tespiti için yol haritasını belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akkol ile görüşerek asgari ücret takvimini belirleyecek. İşveren tarafını temsilen TİSK Başkanı Akkol, EYT'de mutabakatın sağlandığını ifade ederek, dikkat çeken asgari ücret açıklaması yaptı.

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