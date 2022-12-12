Video Ekonomi SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video
SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video

SON DAKİKA: EYT’de yaş sınırı olacak mı? EYT düzenlemesi nasıl olacak? | Video

12.12.2022 | 15:40

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EYT son dakika haberleri...Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme ve asgari ücret Türkiye'de bir numaralı gündem maddeleri haline geldi. 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu en çok merak edilen konu olurken, tüm gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Başkan Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması beklenirken SGK Uzmanı Halil Duman A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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