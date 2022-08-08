SON DAKİKA: EYT'liye 50-52 yaş ve prim formülü! Emeklilik yolu 6 adımlı çalışma ile açılacak | Video

Son dakika haberi: Milyonların gözü EYT ile ilgili çalışmalara çevrilmiş durumda. Burada 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaların sonunda kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları da ortaya çıkacak. Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması…