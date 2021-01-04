SON DAKİKA HABERLERİ | Emekli ve memur maaşı zam oranları açıklandı! 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? | Video

Memur maaşı zam oranı ile ilgili son dakika haberi geldi. 2021 yılının başlamasıyla birlikte, memur maaşları ne kadar olacak sorusu gündemde öne çıkan konular arasında yerini almıştı. 4 Ocak sabah saatlerinde TÜFE ve enflasyon verileri için gözler TUİK'e çevrilirken, en düşük memur maaşı miktarı açıklanan verilere göre kesinleşmiş oldu. Son olarak, 6 aylık bazda yapılan tahminler ile 2021 memur maaşı zammı oranı beklentileri paylaşılmıştı. Peki, enflasyon oranının açıklanmasıyla 2021 memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?