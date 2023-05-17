Video Ekonomi SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video

SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video

17.05.2023 | 10:14

Son dakika haberi... TÜİK işgücü istastiklerine göre, Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı yüzde 9,9'a geriledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hanehalkı İşgücü Araştırması I. çeyrek anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı %4,1'dir. Haber bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,9 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,7 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8, kadınlarda ise %36,0 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile %19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,6, kadınlarda ise %27,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın %57,4'ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %14,9'u tarım, %21,5'i sanayi, %6,3'ü inşaat, %57,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 saat artarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,6 puanlık artış ile %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Olio Brasserie Kurucusu Arda Sönmezgül: İş öğrenildikçe başarı da onunla beraber gelir | Video 05:34
Olio Brasserie Kurucusu Arda Sönmezgül: "İş öğrenildikçe başarı da onunla beraber gelir" | Video 17.05.2023 | 11:34
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 03:12
SON DAKİKA: İşsizlik 1. çeyrekte tek haneye geriledi | Video 17.05.2023 | 10:14
Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video 06:58
Enflasyon farkı ve refah payı ile memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlar yeni meclisi bekliyor | Video 17.05.2023 | 09:49
Borsada büyük şirketler neden düşüşte? Piyasaları kimler karıştırmak istiyor? | Video 08:18
Borsada büyük şirketler neden düşüşte? Piyasaları kimler karıştırmak istiyor? | Video 16.05.2023 | 16:20
Bakan Bilgin: Ay sonuna kadar EYT’li herkese maaş bağlanacak | Video 01:47
Bakan Bilgin: "Ay sonuna kadar EYT'li herkese maaş bağlanacak" | Video 12.05.2023 | 09:49
Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan’ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor | Video 04:48
Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor | Video 12.05.2023 | 09:49
Başkan Erdoğan’dan emekli ve memurlara müjde! En düşük memur maaşı 22 bin TL’yi bulacak! | Video 07:13
Başkan Erdoğan'dan emekli ve memurlara müjde! "En düşük memur maaşı 22 bin TL'yi bulacak! | Video 11.05.2023 | 13:51
Temiz Sarılar Kuaför Kurucusu Volkan Hazırcı: İnsan nerede değerliyse orada olmak istiyor | Video 13:33
Temiz Sarılar Kuaför Kurucusu Volkan Hazırcı: "İnsan nerede değerliyse orada olmak istiyor" | Video 11.05.2023 | 09:12
Minikidshome Kurucusu Ahmet Sönmez: Ürünlerimizi tamamen kişiye özel yapıyoruz | Video 04:18
Minikidshome Kurucusu Ahmet Sönmez: "Ürünlerimizi tamamen kişiye özel yapıyoruz" | Video 11.05.2023 | 09:07
Bakan Kirişci: Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik | Video 04:48
Bakan Kirişci: "Depremzede çiftçilere 8,2 milyar TL destek verdik" | Video 10.05.2023 | 15:45
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? | Video 05:15
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı? | Video 10.05.2023 | 09:41
Başkan Erdoğan’dan memura ek zam müjdesi! Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur | Video 02:43
Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi! "Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur" | Video 09.05.2023 | 13:33
SON DAKİKA: KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! 700 bin kamu işçisinin zam oranı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video 08:36
SON DAKİKA: KAMU İŞÇİ ZAMMI 2023 AÇIKLANDI! 700 bin kamu işçisinin zam oranı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan açıkladı! | Video 09.05.2023 | 12:35
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Açıklandı! Kamu işçisi zam oranı için müjdeyi Başkan Erdoğan verdi | Video 08:36
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 2023 SON DAKİKA: Açıklandı! Kamu işçisi zam oranı için müjdeyi Başkan Erdoğan verdi | Video 09.05.2023 | 12:28
Refah payı ne kadar olacak? İşte 2023 memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu | Video 03:23
Refah payı ne kadar olacak? İşte 2023 memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu | Video 09.05.2023 | 09:50
Bakan Bilgin’den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: Tarihin en yüksek artışı olacak | Video 01:29
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması! Rakam verdi: "Tarihin en yüksek artışı olacak" | Video 09.05.2023 | 09:10
SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisinin gözü saat 11.30’da! Başkan Erdoğan açıklama yapacak... | Video 02:40
SON DAKİKA: 700 bin kamu işçisinin gözü saat 11.30'da! Başkan Erdoğan açıklama yapacak... | Video 09.05.2023 | 09:08
Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor | Video 04:56
Bakan Akar: Elektrikli araçların geliştirilmesi için batarya çalışmalarına büyük yatırım yapılıyor | Video 08.05.2023 | 14:44
EYT’lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video 04:39
EYT'lilere ikramiye müjdesi! Yarın hesaplara yatmaya başlıyor | Video 08.05.2023 | 09:48
Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video 04:54
Emeklilikte kural değişiyor! Az primle yüksek maaş avantajı | Video 08.05.2023 | 09:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA