SON DAKİKA! İşsizlik tek haneye indi | Video

Yeni Ekonomi Modeli ile üretim ve istihdam temelli ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye bu uygulamanın meyvelerini alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 9,6'ya gerileyerek tek haneye geldi.