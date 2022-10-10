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SON DAKİKA! İşsizlik tek haneye indi | Video 10.10.2022 | 10:07
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Bakan Kurum: "17 ilimizde 25 Ekim'de inşaatlarımızı başlatacağız" | Video 08.10.2022 | 15:10
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ÇKS'nin çiftçiye sağladığı kolaylıkları çiftçiler anlattı 08.10.2022 | 13:49
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Zigana Tüneli projesinde sona doğru! Süreyi 30 dakika kısaltacak | Video 08.10.2022 | 11:33
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Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadro meselesinde düğüm çözülüyor | Video 06.10.2022 | 10:56
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Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
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5 Milyar kar elde etmişlerdi! Borsa manipülasyonunda 5 tutuklama! | Video 05.10.2022 | 00:26
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TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
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SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
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Savunma sanayisinde yeni rekor geliyor! İhracatta 4 milyar dolar aşılacak 30.09.2022 | 16:31
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Pandemi sonrası fuar atağı 30.09.2022 | 15:52
Yeni Ekonomi Modeli ile üretim ve istihdam temelli ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye bu uygulamanın meyvelerini alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik yüzde 9,6'ya gerileyerek tek haneye geldi.