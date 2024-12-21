SON DAKİKA: İstanbul'da kira desteği yükseltildi! Bakan Kurum yeni rakamı açıkladı | Video
Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.
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