Son dakika! Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verdi? 23.09.2021 | 15:48
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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz indirimine gitti | Video 23.09.2021 | 14:14
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Son dakika! Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü | Video 23.09.2021 | 14:08
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Bakan Varank'tan TEKNOFEST'te TOGG standında önemli açıklamalar 23.09.2021 | 12:00
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TOBB Akıllı KOBİ Platformu 'Dijital dönüşüm seferberliği' başlattı 23.09.2021 | 11:50
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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: İlk 18 ay Türkiye'de satış yapacağız 22.09.2021 | 17:12
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Dolar endeksi yükselecek mi? 22.09.2021 | 16:23
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Gram altın fiyatları yükselecek mi? 21.09.2021 | 16:25
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Altın fiyatları için yön ne olacak? 21.09.2021 | 16:21
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Stratejist Cüneyt Paksoy: Gözümüz S&P 500 endeksinde olacak 21.09.2021 | 16:19
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TOKİ’den İzmir Yenitepe'de 267 konut müzayedesi | Video 21.09.2021 | 09:51
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Yeni nesil bir ulaşım projesi: Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 20.09.2021 | 11:58
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Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video 17.09.2021 | 15:08
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul Merkez Bankası'nı bekliyor 17.09.2021 | 14:58
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Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız 17.09.2021 | 14:56
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Betül Asilkan: Fed bekle-gör politikasına devam edebilir 17.09.2021 | 14:52
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Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı 17.09.2021 | 10:45
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Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında! 17.09.2021 | 10:34
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Doğukan Çiçek: Gram altın için yeni pozisyonlar görebiliriz 15.09.2021 | 16:29
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşti. Faiz kararı saat 14.00'te açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürdü.