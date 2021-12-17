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02:09
SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize 5. müdahale! | Video 17.12.2021 | 14:10
06:36
01:15
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04:09
03:51
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması | Video 16.12.2021 | 13:48
11:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan 2022 yılı asgari ücret açıklaması: 4250 TL 16.12.2021 | 15:50
04:20
06:00
05:57
2. el oto satışına elektronik sistem | Video 10.12.2021 | 14:32
01:47
Son dakika! Merkez Bankası'ndan piyasaya döviz müdahalesi | Video 10.12.2021 | 14:04
04:39
Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem değerlendirdi | Video 09.12.2021 | 11:48
16:40
Borsa İstanbul 2000 puanı aştı! BIST 100 endeksinde rekorlar serisi 08.12.2021 | 10:55
05:34
Memura ocakta 3 zam birden | Video 08.12.2021 | 09:41
02:10
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''Hamileler ve Anneler bizim için öğretmen niteliğinde'' 03.12.2021 | 16:38
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Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video 03.12.2021 | 13:20
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Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
Merkez bankası, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.