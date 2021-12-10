Video Ekonomi Son dakika! Merkez Bankası'ndan piyasaya döviz müdahalesi | Video
Son dakika! Merkez Bankası'ndan piyasaya döviz müdahalesi | Video

Son dakika! Merkez Bankası'ndan piyasaya döviz müdahalesi | Video

10.12.2021 | 14:04

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Merkez Bankası'ndan piyasaya bir döviz müdahalesi daha geldi. Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasında bulundu.

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