Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:57
2. el oto satışına elektronik sistem | Video 10.12.2021 | 14:32
01:47
Son dakika! Merkez Bankası'ndan piyasaya döviz müdahalesi | Video 10.12.2021 | 14:04
04:39
Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem değerlendirdi | Video 09.12.2021 | 11:48
16:40
Borsa İstanbul 2000 puanı aştı! BIST 100 endeksinde rekorlar serisi 08.12.2021 | 10:55
05:34
Memura ocakta 3 zam birden | Video 08.12.2021 | 09:41
02:10
29:54
08:23
06:10
''Hamileler ve Anneler bizim için öğretmen niteliğinde'' 03.12.2021 | 16:38
03:08
Son dakika! Merkez Bankası'ndan dövize müdahale | Video 03.12.2021 | 13:20
05:43
Ekonomist Belgin Maviş: Ben rekor peşindeyim diyen bir borsa var 03.12.2021 | 10:56
03:58
SON DAKİKA | Kasım enflasyon rakamları geldi: TÜİK açıkladı 03.12.2021 | 10:11
01:19
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti | Video 02.12.2021 | 15:07
31:55
03:01
01:17
SON DAKİKA: Bakan Bilgin: ''Enflasyonun karşısında biz emeği koruyacağız'' 01.12.2021 | 14:39
05:58
01:35
06:23
Merkez Bankası'ndan piyasaya bir döviz müdahalesi daha geldi. Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasında bulundu.