Son dakika! Merkez Bankası'ndan piyasaya döviz müdahalesi | Video

Merkez Bankası'ndan piyasaya bir döviz müdahalesi daha geldi. Son dakika haberine göre; Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasında bulundu.