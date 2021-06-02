Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: İhracatta büyük artış | Video
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 arttı. Mayıs ayı ihracatı 16.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Mayıs ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 65.5 arttı. Mayıs ayı ihracatı 16.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu değer tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri.
Bakan Mehmet Muş, Türkiye'nin coronavirüs pandemisine rağmen 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Bakan Muş, "2020'de başlayan güçlü toparlanma 2021'de de devam ediyor." dedi.