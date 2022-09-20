SON DAKİKA: TOKİ'den dolandırıcılara karşı vatandaşlara kritik uyarı! | Video

Son dakika haberi: TOKİ'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 250 bin Sosyal Konut Projemiz kapsamında 'Başvurunuzun ardından kurada öncelik sağlanacağı ve bunun için para talep edildiği' yönünde dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu şikayetleri gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.