SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı açıkladı! Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu! | Video

Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu duyurdu.