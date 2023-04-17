Video Ekonomi SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı açıkladı! Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu! | Video
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı açıkladı! Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu! | Video

SON DAKİKA: TÜRK-İŞ Başkanı açıkladı! Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu! | Video

17.04.2023 | 16:08

Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğunu duyurdu.

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