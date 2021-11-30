Son dakika! Türkiye 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü | Video

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek yine dünyadan pozitif ayrıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı 3. çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyerek yine dünyadan pozitif ayrıştı.