Sosyal konut, iş yeri ve arsalara kimler nasıl başvuracak? TOKİ Başkanı A Para'da yanıtladı | Video

TOKİ Başkanı Ömer Bulut A Para canlı yayınında TOKİ'nin tarihi sosyal konut projesiyle ilgili soruları cevapladı. Bulut "Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz. İşyerine başvuranlar konut ve arsa sahibi olabilir." şeklinde konuştu.