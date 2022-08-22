Sosyal konut projesinde geri sayım! TOKİ ucuz konutta kimlere kontenjan açılacak? Gelir sınırı ne olacak?
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Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Erdoğan 13 Eylül'de açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Ayrıca uygun fiyat ve taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için şartlar da belirlendi.