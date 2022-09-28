Video Ekonomi Tandoor Tortilla & Lavaş Kurucusu Mert Ulupınar: "Dünya genelinde bir marka yaratmak istiyoruz"
Tandoor Tortilla & Lavaş Kurucusu Mert Ulupınar:

Tandoor Tortilla & Lavaş Kurucusu Mert Ulupınar: "Dünya genelinde bir marka yaratmak istiyoruz"

28.09.2022 | 11:54

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Tandoor Tortilla & Lavaş Kurucusu Mert Ulupınar, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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