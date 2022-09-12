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OTOMATİK OYNAT
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TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video 12.09.2022 | 17:19
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TOGG 29 Ekim'de seri üretime geçiyor | Video 12.09.2022 | 17:17
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Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Gaziantep Buluşması | Özel Oturum 06.09.2022 | 12:30
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'da sona gelindi. Bursa Gemlik'teki fabrika 29 Ekim'de seri üretime geçecek. Dev tesis, şimdiden otomotiv şirketlerinin kuracağı yeni fabrikalar için model alınmaya başlandı.