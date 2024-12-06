Video Ekonomi Tomris Living Kurucusu Aybigem Sert: "Yapay zeka destekli mimari görselleştirme hizmetlerinde uzmanlaştık" | Video
Tomris Living Kurucusu Aybigem Sert:

Tomris Living Kurucusu Aybigem Sert: "Yapay zeka destekli mimari görselleştirme hizmetlerinde uzmanlaştık" | Video

06.12.2024 | 13:27

Tomris Living Kurucusu Aybigem Sert, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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