"Tüm kadınlara dokunmak istediğimiz için vücut losyonu ile başladık"

Sabah TV'ye açıklamalarda bulunan; İris Flower kişisel Bakım Kozmetik şirketi kurucusu Meltem Aygün, tüm kadınlara dokunmak istedikleri için ürün yelpazelerine su bazlı vücut losyonu üretimi ile başladıklarını belirtti.