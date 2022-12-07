TÜRK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret açıklaması! "Başlangıç rakamımız belli" | Video
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştiriyor. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırırken, Türkiye'nin merakla beklediği toplantının saati de belli oldu. Öte yandan kritik toplantı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken asgari ücret maaş zammı açıklaması geldi.