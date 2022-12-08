Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para’nın düzenlediği, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir video ile katılacağı Türkiye 2023 Zirvesi bugün düzenleniyor. Zirve’de T.C Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel panel konuşmalarıyla yer alacaklar