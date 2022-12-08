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Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri | CANLI YAYIN | 08.12.2022 | 08:44
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Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de | Video 07.12.2022 | 09:49
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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ilk toplantı bugün | Video 07.12.2022 | 09:46
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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret 8 bin TL olur mu? | Video 06.12.2022 | 11:19
05:13
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu | Video 05.12.2022 | 15:22
04:30
07:23
Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzman isimden kritik altın analizi | Video 05.12.2022 | 14:39
45:37
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Fuat Oktay'dan kritik açıklamalar | Video 05.12.2022 | 12:56
18:45
08:23
TÜİK rakamları açıklayacak! Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak? | Video 05.12.2022 | 09:14
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SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 02.12.2022 | 11:14
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Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 01.12.2022 | 10:58
Turkuvaz Medya Grubu’nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para’nın düzenlediği, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir video ile katılacağı Türkiye 2023 Zirvesi bugün düzenleniyor. Zirve’de T.C Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel panel konuşmalarıyla yer alacaklar