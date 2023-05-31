Türkiye büyümede hız kesmiyor! 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye %4 büyüdü | Video
Küresel düzeyde artan resesyon beklentilerine karşılık ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye pandemi döneminden bu yana pozitif büyüme kaydediyor. TÜİK 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüme kaydederek beklentileri aştı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,9 büyümeydi.
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