Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Açılış Konuşması | Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör

Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Center’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör açılış konuşması yaptı.