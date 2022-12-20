Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Açılış Konuşması | Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör
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Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Center’da düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör açılış konuşması yaptı.