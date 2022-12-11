Türkiye, Kabine Toplantısı'na kilitlendi! EYT yaş sınırı ne olacak? | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme ve asgari ücret Türkiye'de bir numaralı maddeleri haline geldi. 'EYT yaş sınırı ne olacak' sorusu en çok merak edilen konu olurken, tüm gözler yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda olacak.