Türkiye'nin gri listeden çıkması ne anlama geliyor? Bakan Şimşek "Başardık" notuyla paylaştı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi "Başardık" mesajıyla paylaştı. Peki gri liste ne anlama geliyor? Gri listeden çıkmak neden önemli? Ekonomist Üzeyir Doğan, gri listeyi A Haber ekranlarında detaylı olarak anlattı.