Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların arkasında kimler var? Ekonomi yönetimi neden hedefte? | Video
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Son günlerde Türkiye ekonomisine yönelik düzenlenen saldırılar yeniden hız kazandı. Özellikle kur manipülasyonu üzerinden ekonomi hedef alınırken, ekonomi baronlarının yerli iş birlikçileri de sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Peki Türkiye’nin istikrarı ve demokrasisi kimleri neden rahatsız etti? Bu ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç lobisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile neden uğraşıyor? A Haber canlı yayınına katılan gazeteci yazar Halime Kökçe, ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna ve akademisyen Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz önemli değerlendirmelerde bulundu.