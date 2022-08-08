TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı | Video

Yeni ekonomi modeliyle ihracat yönlü büyüme stratejisi benimseyen Türkiye, bir yandan ihracat rekorları serisi sürdürürken bir yandan da dünyada 'Resesyon' endişelerinin körüklendiği ortamda güçlü büyümesini sürdürüyor. Covid-19 süreci ve Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde görülen yüksek enflasyon dünyanın öncelikli gündemi halini almışken, zenginler kulübü olarak bilinen ve eski Türkiye’de hükümet düşürmekle ünlenen TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı.