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TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı | Video 08.08.2022 | 16:45
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"Fuarlar Türk ürünlerini dünyaya tanıtacak" 03.08.2022 | 11:07
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Türkiye İhracat Seferberliği Konya Zirvesi | SABAH TV | canlı yayın 03.08.2022 | 09:17
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"7 yaş altı çocuklarımıza İngilizceyi edindiriyoruz" 29.07.2022 | 18:23
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E-ticarete geçen KOBİ sayısı 2 yılda 7 kat arttı 27.07.2022 | 09:49
Yeni ekonomi modeliyle ihracat yönlü büyüme stratejisi benimseyen Türkiye, bir yandan ihracat rekorları serisi sürdürürken bir yandan da dünyada 'Resesyon' endişelerinin körüklendiği ortamda güçlü büyümesini sürdürüyor. Covid-19 süreci ve Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde görülen yüksek enflasyon dünyanın öncelikli gündemi halini almışken, zenginler kulübü olarak bilinen ve eski Türkiye’de hükümet düşürmekle ünlenen TÜSİAD yine hükümeti hedef aldı.