Video Ekonomi Twi Socks Kurucusu Berk Limboz 'Hedefimiz dünyada söz sahibi çorap markası olmak'
Twi Socks Kurucusu Berk Limboz 'Hedefimiz dünyada söz sahibi çorap markası olmak'

Twi Socks Kurucusu Berk Limboz 'Hedefimiz dünyada söz sahibi çorap markası olmak'

07.04.2022 | 15:32

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Twi Socks Kurucusu Berk Limboz "Türkiye'de çorap markaları ve çorap üreticileri var. Fakat dünyada söz sahibi bir çorap markası yok. Bu noktada dünyada söz sahibi çorap markası olmakla ilgili bir hedefimiz var."

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