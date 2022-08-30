Ucuz ev için 3 dev adım! TOKİ konutlarında detaylar belli oldu | Video

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut edindirme projesinde aşamalar belirlendi. Dar gelirliler için konutta üç önemli adım hayata geçecek. Sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofis eve dönüştürülecek. Ayrıca gayrimenkul firmalarıyla kampanya yapılacak. Ev ve kira fiyatlarını da ucuzlatacak olan konut kampanyasında taksitler de dar gelirli vatandaşlar baz alınarak belirlenecek.