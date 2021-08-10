'Ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını kapatmak istiyoruz'

Adnsafe AD Verification Kurucusu Şener Yener "Ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını bu şekilde kapatmak istiyoruz"

2012 yılında kendi şirketini kurduğunu belirten Adnsafe AD Verification Kurucusu Şener Yener, 2014 yılında outstream video reklam modellerini Türkiye'ye getirdiklerini söyleyerek;



"Yerli ve milli bir yazılım olarak bu işi Türkiye'de büyütmek ve varabildiği en uç noktaya kadar götürmek istiyoruz. En azından ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını bu şekilde kapatmak istiyoruz." dedi.