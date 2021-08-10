Video Ekonomi 'Ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını kapatmak istiyoruz'

'Ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını kapatmak istiyoruz'

'Ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını kapatmak istiyoruz'
10.08.2021 | 16:26

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Adnsafe AD Verification Kurucusu Şener Yener "Ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını bu şekilde kapatmak istiyoruz"

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2012 yılında kendi şirketini kurduğunu belirten Adnsafe AD Verification Kurucusu Şener Yener, 2014 yılında outstream video reklam modellerini Türkiye'ye getirdiklerini söyleyerek;


"Yerli ve milli bir yazılım olarak bu işi Türkiye'de büyütmek ve varabildiği en uç noktaya kadar götürmek istiyoruz. En azından ülkemizin bu anlamda dışa bağımlılığını bu şekilde kapatmak istiyoruz." dedi.

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