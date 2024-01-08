Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Kendi elektrik ve suyumuzu üreteceğiz!" | Video

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediyenin kendi elektriğini üretmek için yaptığı flaş çalışmayı duyurdu. Yıldırım, kentsel dönüşümdeki dev adımları da anlattı.