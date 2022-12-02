Video Ekonomi UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan: "Ürünümüz web kabuklarında kullanılan saldırılara karşı bir önlemdir" | Video
UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan:

UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan: "Ürünümüz web kabuklarında kullanılan saldırılara karşı bir önlemdir" | Video

02.12.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan: Ürünümüz web kabuklarında kullanılan saldırılara karşı bir önlemdir | Video 12:42
UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan: "Ürünümüz web kabuklarında kullanılan saldırılara karşı bir önlemdir" | Video 02.12.2022 | 15:20
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 00:57
SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video 02.12.2022 | 11:14
SON DAKİKA! EYT’de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video 13:49
SON DAKİKA! EYT'de işveren ile hükümet anlaştı, Bakan Bilgin müjdeyi verdi | Video 01.12.2022 | 15:39
SON DAKİKA: TİSK Başkanı Burak Akkol’dan EYT ve asgari ücret açıklaması | Video 07:05
SON DAKİKA: TİSK Başkanı Burak Akkol'dan EYT ve asgari ücret açıklaması | Video 01.12.2022 | 14:59
Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 28:36
Bakan Nebati: Dünya hızla resesyona sürükleniyor 01.12.2022 | 10:58
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için kritik gün! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı bugün! | Video 06:02
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET için kritik gün! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı bugün! | Video 01.12.2022 | 09:33
SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek! | Video 03:15
SON DAKİKA: EYT ve asgari ücret zirvesi! Başkan Erdoğan, Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşecek! | Video 30.11.2022 | 15:07
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 12:04
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! Üst üste 9 çeyrek büyüdü | Video 30.11.2022 | 12:36
Yeni asgari ücrette ilk toplantı yarın | Video 02:29
Yeni asgari ücrette ilk toplantı yarın | Video 30.11.2022 | 10:32
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
Baby Swim Spa Kurucusu Büşra Kökçe: Bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi ve sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi | Video 06:14
Baby Swim Spa Kurucusu Büşra Kökçe: "Bebeklerin rahatlaması, eğlenmesi ve sağlığını desteklemek için yapıyoruz bu işi" | Video 29.11.2022 | 14:48
SON DAKİKA: Asgari ücrette takvim netleşiyor! Bakan Bilgin TİSK VE TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşecek | Video 02:32
SON DAKİKA: Asgari ücrette takvim netleşiyor! Bakan Bilgin TİSK VE TÜRK-İŞ başkanlarıyla görüşecek | Video 29.11.2022 | 12:11
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin gözü Kabine’nin kararlarında! | Video 06:45
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin gözü Kabine'nin kararlarında! | Video 28.11.2022 | 15:29
EYT ne zaman çıkacak, düzenleme nasıl olacak? AK Partili Bülent Turan’dan EYT ve Sözleşmeliye kadro açıklaması | Video 00:44
EYT ne zaman çıkacak, düzenleme nasıl olacak? AK Partili Bülent Turan'dan EYT ve Sözleşmeliye kadro açıklaması | Video 28.11.2022 | 14:46
Yeni ÖTV matrahı sıfır ve 2. el araçlarda fiyatları düşürdü mü? Hangi model araba ne kadar ucuzlayacak? | Video 02:42
Yeni ÖTV matrahı sıfır ve 2. el araçlarda fiyatları düşürdü mü? Hangi model araba ne kadar ucuzlayacak? | Video 26.11.2022 | 14:31
EYT’ye kimler girecek? EYT’de 5 puan formülü nedir? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte cevabı! | Video 14:49
EYT'ye kimler girecek? EYT'de 5 puan formülü nedir? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte cevabı! | Video 26.11.2022 | 14:14
Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya’ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor 01:44
Bakan Karaismailoğlu paylaştı! Konya'ya görkemli şaheser... Eğiste Hadimi Viyadüğü hizmete açılıyor 26.11.2022 | 08:56
’Türk mutfağının değerlerini kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için çalışıyoruz’ 27:35
'Türk mutfağının değerlerini kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için çalışıyoruz' 26.11.2022 | 07:16
Türkiye’nin en büyük viyadüğü yarın açılıyor! İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak | Video 00:54
Türkiye'nin en büyük viyadüğü yarın açılıyor! İki coğrafi bölgeyi birbirine bağlayacak | Video 25.11.2022 | 17:14
SON DAKİKA: Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte yeni ÖTV matrah oranları! | Video 05:15
SON DAKİKA: Otomobil fiyatları düşecek mi? İşte yeni ÖTV matrah oranları! | Video 24.11.2022 | 11:03

UMV Yazılım Genel Müdürü Sena Sevencan SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA