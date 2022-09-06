Video Ekonomi WWB E-İhracat Ajansı Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu’ndan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Buluşması’nda önemli açıklamalar
WWB E-İhracat Ajansı Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu’ndan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Buluşması’nda önemli açıklamalar

WWB E-İhracat Ajansı Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu’ndan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Buluşması’nda önemli açıklamalar

06.09.2022 | 12:32

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Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu'nca düzenlenen ihracat seferberliği zirvesinin 4'üncüsü Gaziantep'te yapıldı.

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