WWB E-İhracat Ajansı Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu’ndan Sabah Gazetesi 4.İhracat Seferberliği Buluşması’nda önemli açıklamalar
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Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu'nca düzenlenen ihracat seferberliği zirvesinin 4'üncüsü Gaziantep'te yapıldı.