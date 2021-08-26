'Yanlış başvuru kredi puanını düşürüyor'
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Hiperaktif Kredi Danışmanlık CEO’su Alper Özata, yanlış kredi başvurusu nedeniyle bankaların ret cevabı verebildiğini belirterek, “Bu durum da kredi puanını düşürüyor” dedi.
Para ekranlarında Hande Özdemir Gül'ün sunduğu KOBİ Platformu'nda doğru krediye nasıl ulaşılır sorusuna yanıt arandı. Programın konuğu Hiperaktif
Kredi Danışmanlık CEO'su Alper Özata oldu. Vatandaşlar ve şirketlerin doğru krediye ulaşabilmesi için bilginin en değerli varlık olduğunu belirten Özata, "Bugün Türkiye'de 65 milyon dijital kredi müşterisiyle milyonlarca kredi başvurusu yapılıyor. Başvuruların yüzde 70'e yakını yanlış kredi başvurusu, yetersiz kredi profili ve asimetrik bilgi sorunu sebebiyle olumsuz sonuçlanıyor" dedi.