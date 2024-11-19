Yasin Kaplan 'Sektördeki ajansların markaların ve bireylerin gelişimine katkıda bulunuyoruz'

Üniversitede pazarlama uzmanlıkları, etkinlik pazarlaması alanında kendi gelişimimi planlamaya çalıştığını belirten Moof Dijital ve Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, "Aynı zamanda etkinlikler, workshoplar, uygulamalı dersler yaparak; bu sektördeki ajansların markaların, bireylerin gelişimine katkıda bulunduğumuz ve halen devam ettiğimiz önemli bir sürec imza atmış olduk" dedi.