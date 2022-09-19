Yemek Market Kurucusu Merve Konuksal: "Şu ana kadar yaptığımız her şeyi hayal ederek yaptık" | Video

Yemek Market Kurucusu Merve Konuksal SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu. Merve Konuksal "Hep hayalim yurt dışı. Yılmadığınız anda gerçekten bunun meyvesini yiyorsunuz. Şu ana kadar yaptığımız her şeyi hayal ederek yaptık. Büyümeyi yurt dışıyla yapmayı istiyoruz." dedi.