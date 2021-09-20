Yeni nesil bir ulaşım projesi: Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
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Yeni nesil bir ulaşım projesi: Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı 20.09.2021 | 11:58
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Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video 17.09.2021 | 15:08
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Stratejist Işık Ökte: Yabancılara makro hikayeyi satmalıyız 17.09.2021 | 14:56
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Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı 17.09.2021 | 10:45
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Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında! 17.09.2021 | 10:34
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Doğukan Çiçek: Gram altın için yeni pozisyonlar görebiliriz 15.09.2021 | 16:29
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Onurcan Bal: Merkez Bankası'nın faiz karar metni kritik olacak 15.09.2021 | 16:09
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Afrikalı 500 büyük alıcı Türkiye’de 14.09.2021 | 17:19
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Ekonomist Belgin Maviş: BIST 100'de 1432 ara destek oldu 14.09.2021 | 15:27
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Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş: Bir geçiş döneminin içerisindeyiz 14.09.2021 | 15:25
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