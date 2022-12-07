Zincir marketler için yeni düzenleme Resmi Gazete'de | Video

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Ticaret Bakanlığınca, 'Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.