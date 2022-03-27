Video Fragman Adı Sevgi 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında "Sana yenilmeyeceğim!" | Video
Adı Sevgi 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında

Adı Sevgi 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında "Sana yenilmeyeceğim!" | Video

27.03.2022 | 10:26

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Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır. Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır. Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir. Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir. Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar. Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz. Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

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