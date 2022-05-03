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OTOMATİK OYNAT
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Adı Sevgi 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Beni sensiz bırakma..." | Video 03.05.2022 | 09:07
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Gönül Dağı 62. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "Bu ne Asuman?" | Video 28.04.2022 | 08:43
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Adı Sevgi 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Beni hiç mi düşünmüyorsun?" | Video 25.04.2022 | 09:26
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Camdaki Kız 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Artık yeter anne!" | Video 25.04.2022 | 09:22
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Atv'nin sevilen dizisi Adı Sevgi 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı.