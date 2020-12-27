Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı!

ATV'nin Türk televizyonlarında çığır açacak yeni fantastik dizisi Akıncı'nın yeni tanıtımı geldi. Akıncı'nın yeni tanıtımı büyük beğeni toplarken, böyle bir projenin Türk televizyonlarında ilk defa denenecek olması heyecan yarattı. İşte Akıncı'nın yeni tanıtımı....