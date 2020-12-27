Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı!
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OTOMATİK OYNAT
00:44
Akıncı'nın yeni tanıtımı yayınlandı! 27.12.2020 | 21:29
00:59
Ramo 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 14:49
02:08
01:14
Kırmızı Oda 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 25.12.2020 | 08:52
01:05
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Benim Adım Melek 45.Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 23.12.2020 | 14:49
00:54
Masumlar Apartmanı 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 22.12.2020 | 12:30
00:50
Maria ile Mustafa 17. Bölüm Fragmanı - Final | Video 21.12.2020 | 13:43
00:33
Sadakatsiz 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 20.12.2020 | 16:34
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Maria ile Mustafa 16. Bölüm 2. Fragmanı | Video 20.12.2020 | 14:00
00:59
Menajerimi Ara 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 20.12.2020 | 12:22
01:05
Bir Zamanlar Çukurova 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 20.12.2020 | 09:12
00:58
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.12.2020 | 16:13
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Bir Annenin Günahı 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 19.12.2020 | 16:13
00:50
Gönül Dağı 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.12.2020 | 16:12
00:57
İyi Aile Babası 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 17.12.2020 | 14:49
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Benim Adım Melek 44. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 16.12.2020 | 17:04
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Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 16.12.2020 | 16:14
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Uyanış Büyük Selçuklu 12. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı | Video 14.12.2020 | 14:06
ATV'nin Türk televizyonlarında çığır açacak yeni fantastik dizisi Akıncı'nın yeni tanıtımı geldi. Akıncı'nın yeni tanıtımı büyük beğeni toplarken, böyle bir projenin Türk televizyonlarında ilk defa denenecek olması heyecan yarattı. İşte Akıncı'nın yeni tanıtımı....