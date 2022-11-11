Ateş Kuşları yakında ATV'de başlıyor! İşte Ateş Kuşları'nın ilk tanıtım fragmanı... | Video
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ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları'nın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Ateş Kuşları, ilk tanıtımın ardından sosyal medyanın dikkatini çekti. İşte Ateş Kuşları'nın ilk tanıtım fragmanı...