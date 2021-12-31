Video Fragman atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'tan aksiyon dolu yeni fragman! Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor
atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'tan aksiyon dolu yeni fragman! Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'tan aksiyon dolu yeni fragman! Osman Sınav'dan Yalnız Kurt yakında atv'de başlıyor

31.12.2021 | 10:50

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atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. "Yetim kurtların hayatında başka yer yoktur!"

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YALNIZ KURT AKSİYON SAHNELERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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