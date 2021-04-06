Bir Zamanlar Çukurova’dan çok özel tanıtım - Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm 2. Fragmanı | Video

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi!

Üç sezondur aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı, perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. Üstelik tanıtımın sürprizi, sesi oldu: 3 sezon boyunca Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin, tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.