Gönül Dağı 69. Bölüm Fragmanı yayınlandı! TRT1 ile Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı izle | Video
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 24 Eylül Cumartesi akşamı 69. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı.