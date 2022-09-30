Gönül Dağı 70. Bölüm Fragmanı yayınlandı "O yüzden mi öldürdün?" | Video

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 1 Ekim Cumartesi akşamı 70. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizinin 69. bölüm fragmanı yayınlandı.