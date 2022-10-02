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OTOMATİK OYNAT
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Gönül Dağı 71. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 02.10.2022 | 11:40
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Yargı 37. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ceylin nerede?" | Video 01.10.2022 | 14:41
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Camdaki Kız 51. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Git diyorum sana, git!" | Video 01.10.2022 | 14:43
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Gönül Dağı 70. Bölüm Fragmanı yayınlandı "O yüzden mi öldürdün?" | Video 30.09.2022 | 09:48
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Camdaki Kız 50. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sürpriz... Az Kaldı!" | Video 29.09.2022 | 12:47
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Baba 17. bölüm full izle! Show TV ile Baba son bölüm tek parça izle! 28.09.2022 | 01:39
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Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!