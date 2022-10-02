Video Fragman Gönül Dağı 71. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Gönül Dağı 71. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Gönül Dağı 71. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

02.10.2022 | 11:40

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Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

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